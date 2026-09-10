Украина врёт про возвращение под свой контроль освобождённого нашими войсками Святогорска в ДНР, потому что для Запада киевскому режиму надо показать, что дела не так уж плохи, ведь поток денежных траншей не должен иссякнуть. Об этом рассказал Life.ru военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя причины вранья Киева об «украинском» Святогорске.

Наши уже показали, что они в Святогорске. Это самый северный город ДНР, который был освобождён, поэтому сейчас с той стороны идут всяческие фейки. Они будут идти и по поводу окружённых людей в котле в Харьковской области — они тоже там где-то что-то пишут. ЦИПсО работает, это очевидно. А вот мы не занимаемся фейками, мы говорим правду Василий Дандыкин военный эксперт

Святогорск — это действительно самый северный город в ДНР. Сейчас там рядом с Красным Лиманом идут тяжёлые бои. Враг туда бросает всё новые подразделения, не так всё просто. Но эксперт подчеркнул, что достичь результатов ВСУ всё равно не могут, поэтому приходится врать о возвращении под контроль Киева Святогорска. У них уже много таких фейков было. Они показывали подобное и в Константиновке не раз, которую якобы не оставляли. Такая у них работа.

Дандыкин напомнил, что это не первый случай, когда Украина прибегает к откровенной лжи. Так, например, в отношении Константиновки киевский режим ещё долго врал, что в городе нет российских войск. Почему противник вцепился именно в эту местность? Потому что ситуация идёт к окончательному освобождению ДНР, подчеркнул специалист.

По факту с юга уже идут бои в предместьях Дружковки, Алексеево-Дружковки и так далее. Я думаю, это связано с тем, что им нужно показывать, будто они воюют, чтобы им давали деньги, которых не хватает. Зеленский поехал хоронить короля, просить деньги у норвежцев — на Украине, по большому счёту, наступает финансовая катастрофа. Поэтому он сейчас ходит по всем странам и по всем похоронам, он уже там штатный. Василий Дандыкин военный эксперт

Дандыкин отметил, что освобождение Святогорска значительно приближает победу и полное освобождение ДНР, поэтому никакие фейки из Киева не остановят продвижение наших солдат.