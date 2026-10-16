Почти 1400 дронов за сутки: Герасимов раскрыл масштаб атаки ВСУ во время выборов в ГД

Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 1398 украинских ударных беспилотников и восемь крылатых ракет. Самая интенсивная атака пришлась на ночь с 19 на 20 сентября, когда в России проходили выборы депутатов Госдумы. Такие данные привёл начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

По словам военачальника, именно в этот период украинская сторона задействовала наибольшее количество средств воздушного нападения. Герасимов отметил, что целью массированных ударов была попытка сорвать голосование.

«Наибольшее количество средств воздушного нападения противник применил с 19 на 20 сентября в целях срыва выборов в Государственную Думу. За сутки над российскими регионами было сбито 1398 ударных беспилотных летательных аппаратов и восемь крылатых ракет», — сообщил начальник Генштаба.

Ранее Life.ru рассказывал о массированной атаке украинских беспилотников на Москву и Подмосковье в ночь на 20 сентября. В тот период власти сообщали о работе ПВО, ограничениях в аэропортах и мерах безопасности на фоне проходивших выборов.