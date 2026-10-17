Собянин: Силы ПВО сбили 25 украинских дронов утром 17 октября

Силы противовоздушной обороны ликвидировали 25 украинских беспилотников, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Общее число уничтоженных на подлёте к Москве дронов ВСУ с начала суток 17 октября выросло до 69. Ранее Сергей Собянин несколько раз сообщал об отражении волн БПЛА.