Собянин: Силы ПВО сбили 25 украинских дронов утром 17 октября
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Силы противовоздушной обороны ликвидировали 25 украинских беспилотников, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Какие-либо подробности последствий атак пока неизвестны. На местах падения обломков работают экстренные службы.
Общее число уничтоженных на подлёте к Москве дронов ВСУ с начала суток 17 октября выросло до 69. Ранее Сергей Собянин несколько раз сообщал об отражении волн БПЛА.