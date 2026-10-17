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Опубликовано 17 октября, 05:21

Собянин: Силы ПВО сбили 25 украинских дронов утром 17 октября

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Силы противовоздушной обороны ликвидировали 25 украинских беспилотников, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Какие-либо подробности последствий атак пока неизвестны. На местах падения обломков работают экстренные службы.

Девять беспилотников ВСУ уничтожены над Тульской областью
Девять беспилотников ВСУ уничтожены над Тульской областью

Общее число уничтоженных на подлёте к Москве дронов ВСУ с начала суток 17 октября выросло до 69. Ранее Сергей Собянин несколько раз сообщал об отражении волн БПЛА.

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Артур Лапсаков
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