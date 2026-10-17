Число сбитых на подлёте к Москве дронов ВСУ выросло до 44

Ещё 15 украинских беспилотников уничтожены силами ПВО на подлёте к Москве. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

Он не уточнил подробностей, указав лишь, что на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Согласно сообщению градоначальника, с начала суток 17 октября число сбитых дронов выросло до 44.