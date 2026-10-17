Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 октября, 03:10

Число сбитых на подлёте к Москве дронов ВСУ выросло до 44

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Ещё 15 украинских беспилотников уничтожены силами ПВО на подлёте к Москве. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

Он не уточнил подробностей, указав лишь, что на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Согласно сообщению градоначальника, с начала суток 17 октября число сбитых дронов выросло до 44.

Девять беспилотников ВСУ уничтожены над Тульской областью
Девять беспилотников ВСУ уничтожены над Тульской областью

Атака на Московский регион продолжается вторые сутки кряду. На этом фоне закрыты на приём и вылет самолётов местные аэропорты, из-за чего продолжаются задержки и отмены авиарейсов.

BannerImage
Артур Лапсаков
  • Новости
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar