В аэропортах Москвы задержали 106 рейсов после ночных ограничений
Табло аэропорта Шереметьево. Обложка © Life.ru
В аэропортах московского авиаузла задерживаются 106 рейсов после ночных ограничений на полёты. Такие данные по состоянию на 16:00 16 октября привёл Минтранс России.
Ограничения вводили во всех четырёх столичных аэропортах — Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковском. По данным ведомства, с начала суток над Московским регионом сбили 57 беспилотников. Всего ранее задерживали более 200 вылетов.
Сейчас все четыре аэропорта принимают и отправляют самолёты, однако авиакомпании продолжают корректировать расписание. Аэропортовые службы работают в усиленном режиме, к помощи пассажирам привлекли дополнительный персонал.
В терминалах доступны питьевая вода и бесплатные комнаты матери и ребёнка. Усилена работа справочных служб и колл-центров.
В Минтрансе напомнили, что при задержке рейса авиакомпании обязаны предоставлять пассажирам услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами. В зависимости от продолжительности ожидания это может включать напитки, питание и размещение в гостинице.
Ранее Life.ru писал, что из-за ночных ограничений после угрозы дронов пассажиры московских аэропортов ждут вылета по 13 часов и дольше, спят прямо в терминалах. Сильнее всего пострадали Шереметьево (109 отмен, 220 задержек) и Внуково (столько же отмен, 202 задержки), в Домодедово отменили 4 рейса и задержали 55.
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