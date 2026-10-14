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Регион
Опубликовано 14 октября, 08:55

Средства ПВО за ночь уничтожили 902 украинских беспилотника над регионами РФ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

В течение минувшей ночи дежурные подразделения противовоздушной обороны сорвали попытку масштабной воздушной атаки, сбив 902 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом в утренней сводке заявили представители Министерства обороны Российской Федерации.

По данным оборонного ведомства, отражение налёта продолжалось непрерывно на протяжении двенадцати часов — в промежуток времени с 20:00 13 октября до 08:00 по московскому времени 14 октября.

Вражеские дроны были перехвачены и нейтрализованы над территориями почти двух десятков субъектов страны. Воздушные цели ликвидировали в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской и Тульской областях.

Кроме того, зенитные ракетные комплексы и средства радиоэлектронной борьбы успешно поразили аппараты над Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, Республикой Крым, а также над водным пространством Азовского моря.

Расчёты ПВО отбили крупнейшую за два года атаку беспилотников на Москву
Расчёты ПВО отбили крупнейшую за два года атаку беспилотников на Москву

Ранее российские силы противовоздушной обороны уничтожили ещё 20 беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. На местах падения обломков работают сотрудники экстренных служб. В течение ночи и утра 14 октября подразделения ПВО неоднократно отражали атаки беспилотников на столичный регион. По предыдущим сообщениям мэра столицы Сергея Собянина, число уничтоженных воздушных целей достигло 96. С учётом новой группы из 20 аппаратов общее количество сбитых БПЛА выросло до 116.

Больше новостей об атаках беспилотников, пострадавших мирных жителях и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Оксана Попова
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