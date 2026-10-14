Средства ПВО за ночь уничтожили 902 украинских беспилотника над регионами РФ

В течение минувшей ночи дежурные подразделения противовоздушной обороны сорвали попытку масштабной воздушной атаки, сбив 902 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом в утренней сводке заявили представители Министерства обороны Российской Федерации.

По данным оборонного ведомства, отражение налёта продолжалось непрерывно на протяжении двенадцати часов — в промежуток времени с 20:00 13 октября до 08:00 по московскому времени 14 октября.

Вражеские дроны были перехвачены и нейтрализованы над территориями почти двух десятков субъектов страны. Воздушные цели ликвидировали в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской и Тульской областях.

Кроме того, зенитные ракетные комплексы и средства радиоэлектронной борьбы успешно поразили аппараты над Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, Республикой Крым, а также над водным пространством Азовского моря.

Ранее российские силы противовоздушной обороны уничтожили ещё 20 беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. На местах падения обломков работают сотрудники экстренных служб. В течение ночи и утра 14 октября подразделения ПВО неоднократно отражали атаки беспилотников на столичный регион. По предыдущим сообщениям мэра столицы Сергея Собянина, число уничтоженных воздушных целей достигло 96. С учётом новой группы из 20 аппаратов общее количество сбитых БПЛА выросло до 116.