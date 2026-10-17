Более сотни рейсов задержаны в Москве: Минтранс собрал оперштаб и дал поручения авиакомпаниям

В аэропортах Москвы задержаны 103 рейса на вылет и прилёт на фоне ограничений воздушного движения. Об этом сообщил Минтранс России по итогам оперативного штаба в Шереметьево, который провёл замминистра транспорта Владимир Потешкин.

Такие данные ведомство привело по состоянию на 15:30 мск 17 октября. Все аэропорты столичного авиаузла продолжают принимать и отправлять самолёты, однако полёты осуществляются по согласованию с соответствующими органами. Главным приоритетом остаётся безопасность.

На экстренном совещании с участием Росавиации, Ространснадзора, авиакомпаний и представителей аэропортов обсудили меры поддержки пассажиров. Перевозчикам поручили обеспечить соблюдение авиационных правил, предусматривающих предоставление напитков, питания и размещение в гостиницах в зависимости от продолжительности задержки.

Кроме того, авиакомпании должны усилить работу сотрудников на местах и организовать СМС-рассылку об изменениях в расписании. Колл-центрам предписано заблаговременно предупреждать пассажиров о переносах рейсов, а аэропортам — создавать необходимые условия для комфортного ожидания.

Отдельное внимание уделили запасным аэродромам. Госкорпорации по организации воздушного движения поручили проверить их оснащённость и пропускную способность, а также контролировать перенаправление самолётов при необходимости. По данным Минтранса, все запасные аэропорты обеспечены достаточным количеством авиационного керосина.

За соблюдением требований следят специалисты Ространснадзора. Ситуация с авиаперевозками остаётся на контроле Минтранса и Росавиации.

Ранее Life.ru сообщал о 371 задержанном и отменённом рейсе в московских аэропортах после ночных ограничений на полёты. Наиболее серьёзные сбои произошли в Шереметьево, где утром 17 октября задержали 104 рейса и отменили ещё 135.