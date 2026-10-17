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Регион
Опубликовано 17 октября, 10:22

Аэропорты Москвы задержали и отменили 371 рейс после ночных атак дронов ВСУ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В московских аэропортах задержали и отменили 371 рейс после ночных ограничений на полёты. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло на утро 17 октября. Часть самолётов перенаправили на запасные аэродромы.

Самые масштабные изменения расписания произошли в Шереметьево: там задержали 104 рейса и отменили 135. Во Внуково задержки затронули 62 рейса, ещё 39 отменили. В Домодедово — 23 задержки и восемь отмен. Ограничения на приём и отправку самолётов действовали во всех четырёх аэропортах столичного авиаузла, включая Жуковский. Их вводили для обеспечения безопасности полётов. К семи утра Росавиация сообщила о снятии ограничений в московских аэропортах.

На фоне ночной атаки мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении с начала суток 144 беспилотников, летевших к столице. Сейчас на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

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Ранее Life.ru рассказывал, что утром 16 октября Пулково принял 25 самолётов, направлявшихся в Москву. После этого петербургский аэропорт также временно прекратил приём и отправку рейсов из-за ограничений на использование воздушного пространства.

Оперативные новости о чрезвычайных происшествиях и их последствиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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