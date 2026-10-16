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Регион
Опубликовано 16 октября, 20:36

Число пострадавших при атаке дрона на автобус в Шебекине выросло до пяти

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Количество пострадавших при ударе украинского беспилотника по рейсовому автобусу в Шебекине Белгородской области увеличилось до пяти человек. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе в мессенджере Max.

«Количество пострадавших при атаке беспилотника на рейсовый автобус в городе Шебекино увеличилось до 5 человек. В Шебекинскую ЦРБ обратился мужчина с акубаротравмой», — говорится в сообщении.

Медики скорой помощи доставили мужчину в городскую больницу № 2 Белгорода. После обследования было принято решение продолжить его лечение амбулаторно.

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Напомним, утром 16 октября украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус в Шебекине. По данным регионального оперштаба, всех четырёх первоначально пострадавших женщин доставили в Шебекинскую центральную районную больницу бойцы самообороны. Одна из пассажирок находилась в тяжёлом состоянии с незавершённой ампутацией ноги. Сам автобус получил повреждения.

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Юрий Лысенко
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