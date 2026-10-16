Число пострадавших при атаке дрона на автобус в Шебекине выросло до пяти

Количество пострадавших при ударе украинского беспилотника по рейсовому автобусу в Шебекине Белгородской области увеличилось до пяти человек. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе в мессенджере Max.

«Количество пострадавших при атаке беспилотника на рейсовый автобус в городе Шебекино увеличилось до 5 человек. В Шебекинскую ЦРБ обратился мужчина с акубаротравмой», — говорится в сообщении.

Медики скорой помощи доставили мужчину в городскую больницу № 2 Белгорода. После обследования было принято решение продолжить его лечение амбулаторно.