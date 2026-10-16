4 женщины ранены при ударе дрона ВСУ по автобусу в Шебекине, одной оторвало ногу
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Четыре женщины, по предварительным данным, пострадали при атаке беспилотника ВСУ на рейсовый автобус в Шебекино Белгородской области. Одна из раненых находится в тяжёлом состоянии с незавершённой ампутацией ноги, сообщили в региональном оперативном штабе.
«В Шебекине беспилотник атаковал рейсовый автобус. Предварительно, пострадали 4 мирных жителя», — говорится в сообщении оперштаба.
Всех пострадавших доставили в Шебекинскую центральную районную больницу бойцы самообороны. У одной из женщин диагностировали незавершённую ампутацию ноги. Её состояние медики оценивают как тяжёлое.
Ещё одна пассажирка получила мелкие ранения грудной клетки, плеча, кисти и ног. У третьей женщины врачи предварительно выявили акубаротравму. После оказания необходимой помощи всех трёх пациенток планируют перевезти в городскую больницу № 2 Белгорода.
Четвёртая пострадавшая получила осколочные ранения грудной клетки, шеи и плеча. Ей также оказали медицинскую помощь, однако госпитализация для дальнейшего лечения не потребуется. Женщина продолжит восстанавливаться амбулаторно.
В результате удара рейсовый автобус получил повреждения. Кроме того, в самом Шебекино сдетонировал ещё один беспилотник, повредивший частный дом и вызвавший возгорание легкового автомобиля. В селе Маломихайловка Шебекинского округа FPV-дрон атаковал социальный объект, который также получил повреждения.
В последние дни Шебекино неоднократно подвергался атакам беспилотников. Так, 13 октября при ударе дрона по легковому автомобилю ранения получили мужчина и 16-летний подросток, которого доставили в больницу в крайне тяжёлом состоянии. А 10 октября после атаки FPV-дрона на движущуюся машину в Шебекино бойцы самообороны доставили в больницу мужчину с травматической ампутацией ноги.
Последние новости об атаках беспилотников, пострадавших мирных жителях и работе экстренных служб — в разделе «Происшествия» на Life.ru.