4 женщины ранены при ударе дрона ВСУ по автобусу в Шебекине, одной оторвало ногу

Четыре женщины, по предварительным данным, пострадали при атаке беспилотника ВСУ на рейсовый автобус в Шебекино Белгородской области. Одна из раненых находится в тяжёлом состоянии с незавершённой ампутацией ноги, сообщили в региональном оперативном штабе.

«В Шебекине беспилотник атаковал рейсовый автобус. Предварительно, пострадали 4 мирных жителя», — говорится в сообщении оперштаба.

Всех пострадавших доставили в Шебекинскую центральную районную больницу бойцы самообороны. У одной из женщин диагностировали незавершённую ампутацию ноги. Её состояние медики оценивают как тяжёлое.

Ещё одна пассажирка получила мелкие ранения грудной клетки, плеча, кисти и ног. У третьей женщины врачи предварительно выявили акубаротравму. После оказания необходимой помощи всех трёх пациенток планируют перевезти в городскую больницу № 2 Белгорода.

Четвёртая пострадавшая получила осколочные ранения грудной клетки, шеи и плеча. Ей также оказали медицинскую помощь, однако госпитализация для дальнейшего лечения не потребуется. Женщина продолжит восстанавливаться амбулаторно.

В результате удара рейсовый автобус получил повреждения. Кроме того, в самом Шебекино сдетонировал ещё один беспилотник, повредивший частный дом и вызвавший возгорание легкового автомобиля. В селе Маломихайловка Шебекинского округа FPV-дрон атаковал социальный объект, который также получил повреждения.