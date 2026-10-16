Рейсовый автобус попал под удар в Белгородской области

В Белгородской области украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус, в результате чего пострадал один мирный житель. Раненого доставляют в медицинское учреждение для оказания помощи. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Шебекинского округа Руслан Дегтярев, который незамедлительно отправился на место атаки, чтобы лично оценить обстановку.

«Под вражеский удар попал рейсовый автобус. Сразу выехал на место происшествия. В результате атаки пострадал один мирный житель, он транспортируется в медицинское учреждение», — написал Дегтярев в мессенджере Max.

Информация о характере полученных травм и состоянии пострадавшего пока не приводится. Также не уточняется, сколько человек находилось в салоне в момент удара и насколько серьёзно повреждено транспортное средство.

Ранее Life.ru сообщал о гибели пассажира рейсового автобуса после удара украинского беспилотника в Шебекине. Тогда мужчина скончался на месте от полученных ранений, а водителя с подозрением на акубаротравму доставили в больницу. В тот же день в результате отдельной атаки на грузовой автомобиль пострадали ещё трое мирных жителей.