ВСУ ударили по автобусу с десятью пассажирами: В ЛНР тяжело ранены три человека

Трое пожилых жителей Северодонецка получили тяжёлые ранения после удара украинского беспилотника по городскому автобусу. О нападении на общественный транспорт сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в мессенджере MAX.

Атака произошла утром, когда в салоне находились около десяти пассажиров. Среди пострадавших оказались пожилая супружеская пара и 65-летняя женщина. Все трое получили серьёзные травмы.

«Тяжёлые ранения получили трое: пожилые супруги и 65-летняя женщина», — рассказал руководитель республики.

В настоящее время решается вопрос о переводе раненых в Луганскую республиканскую клиническую больницу. Именно туда планируют направить пострадавших для дальнейшего оказания медицинской помощи.

Ранее Life.ru сообщал об ударе ВСУ по городскому автобусу и грузовику в Луганске. Инцидент произошёл 8 октября в восточной части города. По предварительным сведениям, ранения получили три человека, включая ребёнка, состояние которого оценивалось как тяжёлое. На месте происшествия работали оперативные службы.