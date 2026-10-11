СК возбудил уголовное дело после атаки дронов ВСУ на мирных жителей ЛНР

Следственный комитет России начал уголовное расследование после массированной атаки украинских беспилотников на гражданские объекты Луганской Народной Республики, в результате которой погибли и пострадали местные жители. О возбуждении дела сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Налёт произошёл в ночь на 11 октября. Наиболее серьёзные разрушения зафиксированы в частном секторе Лисичанска, где удары пришлись по жилой застройке. Среди мирного населения есть погибшие и раненые.

Пострадавшие также имеются в других районах республики. Атака затронула гражданские объекты, которым был причинён материальный ущерб. Точное число жертв и масштаб повреждений в сообщении СК не уточняются.

Главное следственное управление ведомства возбудило дело сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ. Речь идёт об убийстве, покушении на убийство и умышленном уничтожении имущества. Расследование ведётся по статьям 105, 30 и 167 УК России.