От ударов ВСУ в ЛНР за сутки погибли четыре человека

Четыре мирных жителя погибли и ещё пятеро получили ранения в результате атак беспилотников на Луганскую Народную Республику за последние сутки. Под ударами оказались 13 муниципалитетов региона. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник у себя в телеграм-канале.

В Старобельском округе дроны атаковали территорию фермерского хозяйства. Под удар попали зерноуборочный комбайн и грузовик. Оба водителя получили смертельные травмы.

Ещё одна трагедия произошла возле села Паньковка Белокуракинского округа. Беспилотник поразил служебную машину местной пекарни. Сотрудница предприятия была тяжело ранена. Медики всю ночь пытались спасти женщину, однако она скончалась.

В Антрацитовском округе атаке подвергся легковой автомобиль. Находившийся за рулём мужчина погиб.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших, сил вам пережить это горе», — написал Пасечник.

В Лисичанске после нескольких ударов пострадали 76-летняя женщина и 48-летний мужчина. В Кременной и Новоайдаре беспилотники поразили грузовые машины, ранения получили оба водителя. Ещё одной жертвой атаки стал 21-летний житель Славяносербского округа: молодой человек пострадал при ударе по придомовой территории.

По словам главы республики, все раненые получают необходимую медицинскую помощь. За сутки повреждения получили автомобили, жилые здания, энергетические объекты и гражданская инфраструктура.

На местах работают экстренные службы и следователи. Пасечник также сообщил, что средства ПВО и мобильные огневые группы уничтожили над территорией ЛНР около 100 воздушных целей.

Ранее Life.ru сообщал о гибели трёх мирных жителей при атаках на ЛНР. По данным властей региона, 8 октября беспилотник ударил по территории больницы в Лисичанске, где погибла 41-летняя женщина и ещё два человека получили ранения. Два других смертельных случая произошли после атак на гражданские автомобили.