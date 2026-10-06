Пасечник сообщил об атаке ВСУ на рейсовый автобус в ЛНР
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Украинский БПЛА атаковал пассажирский автобус в Луганской Народной Республике, сообщил в «Максе» глава региона Леонид Пасечник. Он выполнял рейс Фащевка — Красный Луч. Пострадавших нет.
«Удар нанесён в Антрацитовском муниципальном округе по рейсовому автобусу Фащевка — Красный Луч», — написал он в «Максе».
Ранее украинский дрон ударил по пассажирскому автобусу в Горловке под Донецком. Транспортное средство получило повреждения.
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