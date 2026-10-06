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Опубликовано 6 октября, 15:54

Пасечник сообщил об атаке ВСУ на рейсовый автобус в ЛНР

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Украинский БПЛА атаковал пассажирский автобус в Луганской Народной Республике, сообщил в «Максе» глава региона Леонид Пасечник. Он выполнял рейс Фащевка — Красный Луч. Пострадавших нет.

«Удар нанесён в Антрацитовском муниципальном округе по рейсовому автобусу Фащевка — Красный Луч», — написал он в «Максе».

В Белгородской области при 137 атаках ВСУ за сутки ранены 11 человек
В Белгородской области при 137 атаках ВСУ за сутки ранены 11 человек

Ранее украинский дрон ударил по пассажирскому автобусу в Горловке под Донецком. Транспортное средство получило повреждения.

Больше новостей об авариях, спасательных операциях и чрезвычайных происшествиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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