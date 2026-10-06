Пасечник сообщил об атаке ВСУ на рейсовый автобус в ЛНР

Украинский БПЛА атаковал пассажирский автобус в Луганской Народной Республике, сообщил в «Максе» глава региона Леонид Пасечник. Он выполнял рейс Фащевка — Красный Луч. Пострадавших нет.

«Удар нанесён в Антрацитовском муниципальном округе по рейсовому автобусу Фащевка — Красный Луч», — написал он в «Максе».

Ранее украинский дрон ударил по пассажирскому автобусу в Горловке под Донецком. Транспортное средство получило повреждения.