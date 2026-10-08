Пасечник: При ударах ВСУ по ЛНР погибли трое мирных жителей

Три мирных жителя погибли в результате серии ударов ВСУ по территории Луганской Народной Республики. Под атаку попала в том числе больница в Лисичанске, где погибла 41-летняя женщина. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

«От полученных травм погибла 41-летняя женщина, ранения получили мужчина и молодая девушка», — написал руководитель республики, рассказывая о последствиях удара по медицинскому учреждению.

Ещё два человека погибли при атаках на гражданские автомобили. На трассе Белокуракино — Троицкое жертвой удара стал 51-летний мужчина, его супруга получила ранения. На дороге Станица Луганская — Беловодск погиб 34-летний водитель.

Кроме того, в самой Станице Луганской пострадал 38-летний местный житель. Ещё один удар пришёлся по Перевальску, где ранения получили женщина и её 12-летний сын.

По словам Пасечника, всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Обстоятельства атак и степень повреждений гражданских объектов уточняются.

Ранее Life.ru рассказывал об атаке на автомобиль скорой помощи в районе Зоринска в ЛНР. Инцидент произошёл 4 октября: медики успели покинуть машину, однако водитель получил осколочное ранение. Уже на следующий день в Перевальском округе при ударе по автомобилю погибла 16-летняя девушка. По данным главы республики, двое её спутников в возрасте 17 и 19 лет получили травмы и были доставлены в больницу. Всего за те сутки власти региона сообщили о трёх погибших.