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Опубликовано 4 октября, 13:54

Пасечник сообщил об атаке ВСУ на скорую помощь в ЛНР, ранен водитель

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Автомобиль скорой помощи подвергся атаке ВСУ в Перевальском муниципальном округе ЛНР, водитель получил осколочное ранение. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.

По его словам, инцидент произошёл на дороге в районе города Зоринска. Медики успели покинуть автомобиль до удара, однако без пострадавших не обошлось.

«Медики успели покинуть автомобиль, осколочное ранение получил водитель», — написал Пасечник.

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Ранее Life.ru сообщал, что в ЛНР при атаках беспилотников погибли два человека, ещё трое получили ранения. Один из ударов, по данным главы региона, пришёлся по грузовику на трассе Луганск — Алчевск. Также были повреждены автомобили, жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Больше новостей об атаках и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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