Пасечник сообщил об атаке ВСУ на скорую помощь в ЛНР, ранен водитель
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Автомобиль скорой помощи подвергся атаке ВСУ в Перевальском муниципальном округе ЛНР, водитель получил осколочное ранение. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.
По его словам, инцидент произошёл на дороге в районе города Зоринска. Медики успели покинуть автомобиль до удара, однако без пострадавших не обошлось.
«Медики успели покинуть автомобиль, осколочное ранение получил водитель», — написал Пасечник.
Ранее Life.ru сообщал, что в ЛНР при атаках беспилотников погибли два человека, ещё трое получили ранения. Один из ударов, по данным главы региона, пришёлся по грузовику на трассе Луганск — Алчевск. Также были повреждены автомобили, жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.
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