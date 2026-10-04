Пасечник сообщил об атаке ВСУ на скорую помощь в ЛНР, ранен водитель

Автомобиль скорой помощи подвергся атаке ВСУ в Перевальском муниципальном округе ЛНР, водитель получил осколочное ранение. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.

По его словам, инцидент произошёл на дороге в районе города Зоринска. Медики успели покинуть автомобиль до удара, однако без пострадавших не обошлось.

«Медики успели покинуть автомобиль, осколочное ранение получил водитель», — написал Пасечник.

Ранее Life.ru сообщал, что в ЛНР при атаках беспилотников погибли два человека, ещё трое получили ранения. Один из ударов, по данным главы региона, пришёлся по грузовику на трассе Луганск — Алчевск. Также были повреждены автомобили, жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.