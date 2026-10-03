Пасечник: В ЛНР при атаках украинских беспилотников погибли два человека

За минувшие сутки в Луганской Народной Республике при атаках украинских беспилотников погибли два человека, ещё трое получили ранения. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своём телеграм-канале.

Самый тяжёлый удар пришёлся на трассу Луганск — Алчевск. Там дрон атаковал грузовик: водитель и пассажир машины погибли. Выжить удалось лишь одному мужчине, сейчас он в больнице.

Ещё один грузовой автомобиль попал под удар в Кременском муниципальном округе. Машина принадлежала строительному предприятию, её водитель пострадал.

На дороге Старобельск — Новоайдар беспилотник ударил по легковой машине. Ранения получил 56-летний мужчина. По словам главы региона, всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

За сутки повреждения также получили жилые дома, транспорт, коммунальная и гражданская инфраструктура. Речь идёт о Новоайдарском, Новопсковском и Лутугинском округах, а также о Первомайске, Северодонецке и Лисичанске. Устранением последствий занимаются экстренные службы и местные власти, а следователи регионального управления СК фиксируют случившееся.

Системами ПВО и силами мобильных огневых групп над территорией республики, по данным Пасечника, сбили более 20 воздушных целей.

Ранее Life.ru рассказывал, что в ДНР 2 октября при атаках беспилотников ВСУ пострадали 15 мирных жителей. Среди раненых оказались восемь сотрудников МЧС России. Данные привели в региональном управлении по документированию военных преступлений Украины.