Дома превратились в руины: Дроны ВСУ убили двух человек в ЛНР, ещё 13 ранены

В Луганской Народной Республике в результате масштабных атак беспилотников погибли два мирных жителя, ещё 13 человек получили ранения. Серьёзные разрушения зафиксированы в жилых кварталах, на железнодорожных объектах и энергетической инфраструктуре. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Наиболее тяжёлая ситуация сложилась в Лисичанске, где ночью под массированный налёт попал частный сектор. Десятки домов получили повреждения, некоторые строения полностью уничтожены. Жертвами атаки стали 15-летний подросток и 23-летний молодой человек. По предварительной информации, ещё десять местных жителей пострадали. Экстренные службы разбирают завалы и устраняют последствия разрушений.

Кроме того, удары пришлись по железнодорожной инфраструктуре в Ровеньках и Свердловском муниципальном округе. Ранения получили три сотрудника.

Всего атакам подверглись 11 муниципалитетов республики. В нескольких округах повреждены объекты электросетевого хозяйства, из-за чего часть населённых пунктов осталась без света. Также возникли перебои с водоснабжением. Ремонтные бригады занимаются восстановлением повреждённых коммуникаций и пытаются в кратчайшие сроки наладить подачу ресурсов.

По данным региональной сводки, расчёты противовоздушной обороны совместно с мобильными огневыми группами уничтожили над территорией ЛНР около 180 воздушных целей.

Ранее Life.ru сообщал о гибели четырёх человек и ранении ещё пятерых при атаках беспилотников на ЛНР. Тогда под ударами оказались 13 муниципалитетов, включая Старобельский, Белокуракинский и Антрацитовский округа. Повреждения получили жилые здания, транспорт и энергетические объекты. Средства ПВО и мобильные огневые группы за сутки уничтожили около 100 воздушных целей.