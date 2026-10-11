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Регион
Опубликовано 11 октября, 13:40

В пригороде Владимира эвакуируют жителей после атаки беспилотников ВСУ

Обложка © Life.ru.

Обложка © Life.ru.

Жителей домов в пригороде Владимира эвакуируют после атаки украинских беспилотников на инфраструктурный объект. Об этом сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

«Беспилотниками атакована инфраструктура в пригороде Владимира... Проводится эвакуация населения из ближайших к объекту атаки домов», — написал глава региона в MAX.

Сбой произошёл у около 20 сервисов после удара ВСУ по дата-центру во Владимире
Сбой произошёл у около 20 сервисов после удара ВСУ по дата-центру во Владимире

Во Владимире ранее уже организовали пункт временного размещения для жителей, эвакуированных после атаки украинских беспилотников. Из-за отключения двух подстанций без электричества остались около пяти тысяч человек.

Больше новостей о чрезвычайных происшествиях, пожарах и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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