В пригороде Владимира эвакуируют жителей после атаки беспилотников ВСУ

Жителей домов в пригороде Владимира эвакуируют после атаки украинских беспилотников на инфраструктурный объект. Об этом сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

«Беспилотниками атакована инфраструктура в пригороде Владимира... Проводится эвакуация населения из ближайших к объекту атаки домов», — написал глава региона в MAX.

Во Владимире ранее уже организовали пункт временного размещения для жителей, эвакуированных после атаки украинских беспилотников. Из-за отключения двух подстанций без электричества остались около пяти тысяч человек.