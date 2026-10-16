Пулково принял десятки рейсов из-за ограничений в Москве и закрыл небо

Петербургский аэропорт Пулково принял 25 самолётов, которые первоначально направлялись в Москву, а затем сам временно прекратил приём и отправку рейсов. Причиной стали ограничения на использование воздушного пространства. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани в MAX.

«Аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет рейсы в связи с введением ограничений в воздушном пространстве. Меры связаны с обеспечением безопасности полётов», — говорится в сообщении.

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили уже 94 беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы, с вечера 15 октября. До последнего сообщения мэра столицы Сергея Собянина число сбитых на подлёте к столице беспилотников составляло 79. С учётом ещё 15 уничтоженных аппаратов их общее количество достигло 94.