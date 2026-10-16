Число сбитых на подлёте к Москве дронов выросло до 94
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Российские средства противовоздушной обороны уничтожили уже 94 беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы, с вечера 15 октября. О перехвате ещё 15 воздушных целей сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На местах падения обломков работают сотрудники экстренных служб.
«15 беспилотников уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник.
До последнего сообщения Собянина число сбитых на подлёте к столице беспилотников составляло 79. С учётом ещё 15 уничтоженных аппаратов их общее количество достигло 94.
Ранее Life.ru писал, что более 20 пассажирских самолётов, направлявшихся в Москву, изменили маршруты из-за временных ограничений в столичных аэропортах. Шесть рейсов из турецких Антальи, Стамбула и Бодрума развернулись в воздухе над Польшей и Белоруссией и направились обратно в Стамбул. Ещё 12 лайнеров, которые должны были приземлиться во Внуково, перенаправили на запасные аэродромы. Среди них оказались воздушные гавани Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Чебоксар и Саратова. Изменения также затронули рейсы, следовавшие в Шереметьево из нескольких российских и зарубежных городов. Самолёты отправились на посадку в Нижний Новгород, Чебоксары и Санкт-Петербург. Кроме того, два борта из Хургады и Баку, направлявшиеся в Домодедово, перенаправили в Нижний Новгород и Петербург.
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