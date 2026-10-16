Число сбитых на подлёте к Москве дронов выросло до 94

Ранее Life.ru писал, что более 20 пассажирских самолётов, направлявшихся в Москву, изменили маршруты из-за временных ограничений в столичных аэропортах. Шесть рейсов из турецких Антальи, Стамбула и Бодрума развернулись в воздухе над Польшей и Белоруссией и направились обратно в Стамбул. Ещё 12 лайнеров, которые должны были приземлиться во Внуково, перенаправили на запасные аэродромы. Среди них оказались воздушные гавани Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Чебоксар и Саратова. Изменения также затронули рейсы, следовавшие в Шереметьево из нескольких российских и зарубежных городов. Самолёты отправились на посадку в Нижний Новгород, Чебоксары и Санкт-Петербург. Кроме того, два борта из Хургады и Баку, направлявшиеся в Домодедово, перенаправили в Нижний Новгород и Петербург.