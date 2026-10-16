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Опубликовано 16 октября, 07:01

В Чебоксарах рекомендовали не посещать школы и детсады из-за угрозы БПЛА

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Жителям Чебоксар рекомендовали воздержаться от посещения школ, детских садов, техникумов и вузов до отмены угрозы беспилотников. Об этом сообщил глава города Станислав Трофимов в своём канале в мессенджере MAX.

В Чувашии продолжает действовать режим опасности атаки БПЛА. Ограничение носит рекомендательный характер и будет действовать до официального отбоя тревоги.

Если возникнет необходимость, школы организуют занятия в дистанционном формате. После отмены угрозы образовательные учреждения вернутся к обычному режиму работы, сообщил Трофимов. Он также призвал жителей сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.

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Ранее расчёты противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника над Ленобластью, где была объявлена воздушная тревога. Глава области предупредил жителей об угрозе появления беспилотников в воздушном пространстве. Он также сообщил, что на фоне принимаемых мер безопасности возможно снижение скорости мобильного интернета.

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Алена Пенчугина
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