Шесть самолётов Turkish Airlines повторно вылетели в Москву после разворота

Шесть самолётов Turkish Airlines, которые ночью не смогли долететь из Антальи до Москвы и вернулись в Турцию, в субботу, 17 октября, повторно отправились в российскую столицу. Об этом РИА «Новости» сообщили в авиакомпании.

Речь идёт о рейсах, направлявшихся в аэропорт Внуково. После изменения маршрутов лайнеры приземлились в Турции, а затем вновь вылетели в сторону Москвы.

Как минимум четыре борта отправились из Стамбула, куда их перенаправили минувшей ночью. По состоянию на 12:30 мск один из самолётов уже находился в российском воздушном пространстве.

Ночные развороты произошли на фоне временных ограничений в московских аэропортах. Ранее сообщалось, что несколько самолётов из Антальи изменили курс ещё над Польшей и Белоруссией.