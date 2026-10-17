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Опубликовано 17 октября, 15:17

Шесть самолётов Turkish Airlines повторно вылетели в Москву после разворота

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Шесть самолётов Turkish Airlines, которые ночью не смогли долететь из Антальи до Москвы и вернулись в Турцию, в субботу, 17 октября, повторно отправились в российскую столицу. Об этом РИА «Новости» сообщили в авиакомпании.

Речь идёт о рейсах, направлявшихся в аэропорт Внуково. После изменения маршрутов лайнеры приземлились в Турции, а затем вновь вылетели в сторону Москвы.

Как минимум четыре борта отправились из Стамбула, куда их перенаправили минувшей ночью. По состоянию на 12:30 мск один из самолётов уже находился в российском воздушном пространстве.

Ночные развороты произошли на фоне временных ограничений в московских аэропортах. Ранее сообщалось, что несколько самолётов из Антальи изменили курс ещё над Польшей и Белоруссией.

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Ранее Life.ru рассказывал, что пять самолётов, следовавших из Антальи в Москву, развернулись по пути во Внуково. Причиной стали временные ограничения на приём воздушных судов, введённые для обеспечения безопасности полётов.

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Юрий Лысенко
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