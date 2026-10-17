Пять рейсов из Антальи развернулись по пути в Москву из-за ограничений во Внуково

Пять пассажирских самолётов, направлявшихся из турецкой Антальи в Москву, были вынуждены изменить маршрут и вернуться в Турцию. Причиной стали временные ограничения на приём воздушных судов в аэропорту Внуково. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах.

По словам собеседника агентства, лайнеры развернулись в воздушном пространстве над Польшей и Белоруссией, так и не добравшись до российской столицы. Предполагалось, что они совершат промежуточную посадку в новом международном аэропорту Стамбула.

Позднее в авиакомпании Turkish Airlines подтвердили изменение маршрутов пяти рейсов из Антальи, которые должны были прибыть во Внуково. При этом перевозчик уточнил, что как минимум один самолёт направлен на посадку в Стамбул. Информацию о маршрутах остальных бортов компания не привела.

Когда пассажиры смогут продолжить путешествие в Москву, пока неизвестно. Ранее Росавиация ввела временные ограничения на приём и отправку воздушных судов во всех столичных аэропортах (Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево). Меры были приняты для обеспечения безопасности полётов.