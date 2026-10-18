Три самолёта из Турции развернулись по пути в Москву из-за ограничений во Внуково

Три пассажирских самолёта, направлявшихся из Турции в московский аэропорт Внуково, были вынуждены изменить маршрут из-за временных ограничений на полёты. Лайнеры развернулись над Польшей и Литвой и взяли обратный курс. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

Речь идёт о рейсах из Антальи, Стамбула и Измира. Вместо Москвы экипажи направились в стамбульский аэропорт имени Сабихи Гёкчен, где планировалась промежуточная посадка.

После прибытия самолётов перевозчики должны решить, смогут ли пассажиры продолжить путешествие на тех же бортах или потребуется пересадка на другие рейсы. Информации о времени их отправления в российскую столицу пока нет.

Ранее Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов во Внукове и Домодедове. В ведомстве объяснили меры необходимостью обеспечения безопасности полётов.