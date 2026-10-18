Собянин сообщил об уничтожении 11 БПЛА у Москвы с полуночи 18 октября

Силы противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили 11 беспилотников, которые направлялись к Москве после полуночи 18 октября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. После уничтожения дронов сотрудники экстренных служб выехали к местам падения обломков.

«Системой ПВО Минобороны уничтожены одиннадцать БПЛА, летевших на Москву», — сообщил Собянин.

По словам градоначальника, специалисты экстренных служб работают на участках, где упали фрагменты беспилотников. Других подробностей о последствиях атаки, возможных повреждениях и пострадавших мэр не привёл.