Собянин сообщил об уничтожении 11 БПЛА у Москвы с полуночи 18 октября
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Силы противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили 11 беспилотников, которые направлялись к Москве после полуночи 18 октября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. После уничтожения дронов сотрудники экстренных служб выехали к местам падения обломков.
«Системой ПВО Минобороны уничтожены одиннадцать БПЛА, летевших на Москву», — сообщил Собянин.
По словам градоначальника, специалисты экстренных служб работают на участках, где упали фрагменты беспилотников. Других подробностей о последствиях атаки, возможных повреждениях и пострадавших мэр не привёл.
Ранее Life.ru сообщал, что Москва третью ночь подряд отражает массированную атаку украинских беспилотников. В течение вечера 17 октября Собянин несколько раз рассказывал о работе ПВО. Всего за прошедшие сутки российские военные уничтожили 195 дронов, направлявшихся к столице.