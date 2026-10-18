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Опубликовано 18 октября, 01:31

Собянин сообщил об уничтожении 11 БПЛА у Москвы с полуночи 18 октября

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Силы противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили 11 беспилотников, которые направлялись к Москве после полуночи 18 октября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. После уничтожения дронов сотрудники экстренных служб выехали к местам падения обломков.

«Системой ПВО Минобороны уничтожены одиннадцать БПЛА, летевших на Москву», — сообщил Собянин.

По словам градоначальника, специалисты экстренных служб работают на участках, где упали фрагменты беспилотников. Других подробностей о последствиях атаки, возможных повреждениях и пострадавших мэр не привёл.

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Ранее Life.ru сообщал, что Москва третью ночь подряд отражает массированную атаку украинских беспилотников. В течение вечера 17 октября Собянин несколько раз рассказывал о работе ПВО. Всего за прошедшие сутки российские военные уничтожили 195 дронов, направлявшихся к столице.

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Лия Мурадьян
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