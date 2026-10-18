Число сбитых над Ленобластью БПЛА увеличилось до 95, есть перебои со светом

В Ленинградской области продолжается отражение масштабной атаки беспилотников. По данным губернатора Александра Дрозденко, сбиты уже 95 БПЛА.

«Зафиксировано падение обломков на частный дом в районе города Кировска, и на многоквартирный дом во Всеволожске. На месте работают экстренные службы», — написал глава региона в телеграм-канале.

По данным властей, в некоторых районах фиксируются короткие перебои электроэнергии. Связаны они с падением обломков сбитых летательных аппаратов на линии электропередач.