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Опубликовано 18 октября, 04:49

Число сбитых над Ленобластью БПЛА увеличилось до 95, есть перебои со светом

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Ленинградской области продолжается отражение масштабной атаки беспилотников. По данным губернатора Александра Дрозденко, сбиты уже 95 БПЛА.

«Зафиксировано падение обломков на частный дом в районе города Кировска, и на многоквартирный дом во Всеволожске. На месте работают экстренные службы», — написал глава региона в телеграм-канале.

По данным властей, в некоторых районах фиксируются короткие перебои электроэнергии. Связаны они с падением обломков сбитых летательных аппаратов на линии электропередач.

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Ранее Александр Дрозденко сообщал о повреждениях четырёх автомобилей на парковке в деревне Низино Ломоносовского района. Там было зафиксировано возгорание.

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Артур Лапсаков
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