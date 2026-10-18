Число сбитых над Ленобластью БПЛА увеличилось до 95, есть перебои со светом
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В Ленинградской области продолжается отражение масштабной атаки беспилотников. По данным губернатора Александра Дрозденко, сбиты уже 95 БПЛА.
«Зафиксировано падение обломков на частный дом в районе города Кировска, и на многоквартирный дом во Всеволожске. На месте работают экстренные службы», — написал глава региона в телеграм-канале.
По данным властей, в некоторых районах фиксируются короткие перебои электроэнергии. Связаны они с падением обломков сбитых летательных аппаратов на линии электропередач.
Ранее Александр Дрозденко сообщал о повреждениях четырёх автомобилей на парковке в деревне Низино Ломоносовского района. Там было зафиксировано возгорание.