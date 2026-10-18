Над Ленобластью сбили 57 БПЛА, повреждены четыре автомобиля
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Ещё 57 украинских беспилотников уничтожены над Ленинградской областью, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
По его словам, в деревне Низино Ломоносовского района обломки сбитых БПЛА повредили четыре автомобиля на парковке, зафиксировано возгорание.
«Боевая работа продолжается», — написал Дрозденко в телеграм-канале.
Всего с начала суток в Ленобласти ликвидировали уже 85 беспилотников. В аэропорту Пулково введены временные ограничения.