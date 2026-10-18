Над Ленобластью сбили 57 БПЛА, повреждены четыре автомобиля

Ещё 57 украинских беспилотников уничтожены над Ленинградской областью, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

По его словам, в деревне Низино Ломоносовского района обломки сбитых БПЛА повредили четыре автомобиля на парковке, зафиксировано возгорание.

Силы ПВО отразили атаку ещё 25 беспилотников на подлёте к Москве

Силы ПВО отразили атаку ещё 25 беспилотников на подлёте к Москве

Всего с начала суток в Ленобласти ликвидировали уже 85 беспилотников. В аэропорту Пулково введены временные ограничения.