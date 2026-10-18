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Опубликовано 18 октября, 03:54

Над Ленобластью сбили 57 БПЛА, повреждены четыре автомобиля

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Ещё 57 украинских беспилотников уничтожены над Ленинградской областью, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

По его словам, в деревне Низино Ломоносовского района обломки сбитых БПЛА повредили четыре автомобиля на парковке, зафиксировано возгорание.

«Боевая работа продолжается», — написал Дрозденко в телеграм-канале.

Силы ПВО отразили атаку ещё 25 беспилотников на подлёте к Москве
Силы ПВО отразили атаку ещё 25 беспилотников на подлёте к Москве

Всего с начала суток в Ленобласти ликвидировали уже 85 беспилотников. В аэропорту Пулково введены временные ограничения.

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Артур Лапсаков
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