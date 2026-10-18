«Ответ идёт постоянно»: Песков высказался об «ударе возмездия» за Петербург

Российские войска постоянно наносят планомерные и массированные удары в ответ на атаки Вооружённых сил Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции Москвы на удары по Санкт-Петербургу.

«Он [ответ РФ на удары со стороны Украины] идёт постоянно, постоянно идут удары, они планомерные, они массированные», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Дмитрий Песков назвал российские удары по Украине ответом на действия Киева. Представитель Кремля заявил, что усиление ударов не связано с новой военной доктриной, и возложил ответственность за расширение перечня целей на украинскую сторону.