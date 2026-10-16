Песков исключил обсуждение мира на Украине без действующего руководства Украины

Обсуждать урегулирование украинского конфликта без участия действующего руководства Украины невозможно, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о перспективах мирных переговоров без Владимира Зеленского.

«При всём желании обсуждать что-то без действующего украинского руководства невозможно», — подчеркнул представитель Кремля.

При этом Песков согласился с оценкой американского президента относительно нежелания Зеленского добиваться мирного соглашения. По словам пресс-секретаря Владимира Путина, украинский главарь не готов взять на себя ответственность за переход к дипломатическому урегулированию.

«То, что Зеленский не хочет брать на себя ответственность и выходить в мирное русло урегулирования, — это однозначно. И здесь мы полностью сходимся с президентом Трампом», — пояснил Песков.

Поводом для комментария стали новые заявления Трампа, который в интервью Newsmax выразил уверенность, что украинский конфликт удастся завершить, однако Зеленский в этом процессе участвовать не будет. Американский лидер обвинил его в отсутствии реального стремления к миру и признался, что Вашингтону сложно взаимодействовать с нынешним руководством Киева.