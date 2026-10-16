Песков исключил обсуждение мира на Украине без действующего руководства Украины
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Обсуждать урегулирование украинского конфликта без участия действующего руководства Украины невозможно, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о перспективах мирных переговоров без Владимира Зеленского.
«При всём желании обсуждать что-то без действующего украинского руководства невозможно», — подчеркнул представитель Кремля.
При этом Песков согласился с оценкой американского президента относительно нежелания Зеленского добиваться мирного соглашения. По словам пресс-секретаря Владимира Путина, украинский главарь не готов взять на себя ответственность за переход к дипломатическому урегулированию.
«То, что Зеленский не хочет брать на себя ответственность и выходить в мирное русло урегулирования, — это однозначно. И здесь мы полностью сходимся с президентом Трампом», — пояснил Песков.
Поводом для комментария стали новые заявления Трампа, который в интервью Newsmax выразил уверенность, что украинский конфликт удастся завершить, однако Зеленский в этом процессе участвовать не будет. Американский лидер обвинил его в отсутствии реального стремления к миру и признался, что Вашингтону сложно взаимодействовать с нынешним руководством Киева.
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