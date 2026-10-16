«Вас хотят поменять»: Зеленского предупредили о «заговоре» в его ближайшем окружении

Депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что некоторые люди из ближайшего окружения Владимира Зеленского хотят добиться его замены. Об этом она рассказала в интервью украинской журналистке Лане Шевчук.

«Владимир Александрович, вас хотят поменять ближайшие люди в вашем окружении. Не те, на кого вы думаете, а очень близкие к вам люди, они действительно хотят вас поменять», — сказала Скороход.

Объясняя возможные мотивы этих людей, депутат добавила: «Лучше быть покровителем, чем под покровительством». При этом она не уточнила, кого именно имеет в виду. Тема возможной смены власти на Украине обсуждается на фоне споров о проведении президентских выборов во время конфликта.

Напомним, в последнее время обострились отношения Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Причиной стали разногласия по поводу урегулирования украинского конфликта и ударов ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам. Американский лидер раскритиковал Киев за атаки на энергетическую инфраструктуру, которые, по его словам, влияют на мировые цены на топливо. 10 октября Трамп заявил, что Украине пора выбрать нового президента, способного договориться о завершении конфликта с Россией. По его словам, Зеленский неоднократно упускал возможности заключить соглашение.

Ранее бывший секретарь Совета безопасности РФ и экс-глава администрации президента Николай Бордюжа заявил, что Владимира Зеленского может ожидать трагическая участь политических деятелей, которых Запад прежде использовал в собственных интересах. Рассуждая о будущем украинского политика, он предложил вспомнить Бориса Березовского и Михаила Саакашвили. В таком контексте Бордюжа назвал их людьми «плачевной» и «очень трагичной» судьбы.