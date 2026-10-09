Замена Зеленскому: Экс-депутат Рады раскрыл истинные цели законопроекта о нейтралитете Украины
Экс-нардеп Олейник: Депутат Рады Скороход может быть ставленником США
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Депутат Верховной рады Анна Скороход предложила закрепить нейтральный статус Украины в Конституции. Экс-нардеп Владимир Олейник в беседе с «Газетой.ru» не исключил, что за этой инициативой стоит американская сторона, а сама Скороход может быть ставленником США.
По его мнению, ситуация выглядит странно на фоне того, что других украинских политиков за призывы к миру отправляют в тюрьму. Олейник напомнил о депутате Александре Дубинском, который находится за решёткой. При этом ни Скороход, ни нардепа Алексея Гончаренко*, по его словам, «не трогают».
«Чувствуется что есть крыша, ей позволено то, что запрещено другим. Это тоже может быть американская игра, потому что Зеленского надо убирать», — приводит издание слова Олейника.
При этом он подчеркнул: речь идёт не о денацификации Украины. По его версии, вопрос в том, как повысить КПД нацизма. Олейник добавил, что к власти придут те, кто будет продолжать противостояние с РФ.
Заявления Гончаренко* о необходимости мира с Россией Олейник назвал «картонной дурилкой». То есть его оппозиция является «ручной» и на самом деле ничем не угрожает Зеленскому.
Ранее стало известно, что Скороход предложила закрепить нейтралитет Украины в Конституции. Её инициатива предусматривает отказ от курса на вступление в альянс при сохранении стремления присоединиться к Евросоюзу.
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