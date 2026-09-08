Каждое следующее предложение по урегулированию конфликта может оказаться для Киева хуже предыдущего, а администрация Дональда Трампа уже отказалась от ставки на военную победу Украины. К такому выводу пришёл обозреватель британского журнала The Spectator Оуэн Мэттьюз после поездки Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев.

Автор пишет, что у американского лидера фактически нет нового мирного плана, кроме завершения конфликта на условиях, которые устроят Москву. Именно это Мэттьюз назвал одним из главных выводов последней челночной дипломатии представителей Белого дома.

По его мнению, Вашингтон сосредоточился в том числе на экономических выгодах, которые могут появиться после прекращения боевых действий. При этом перспективу полной военной победы Киева администрация Трампа, как считает обозреватель, уже давно не рассматривает.

«Каждое следующее мирное предложение неизбежно окажется для Киева хуже предыдущего», — констатирует Мэттьюз. Он также допускает, что Москва продолжит усиливать давление на Украину перед возможным окончательным урегулированием в следующем году. Это именно прогноз автора The Spectator, а не заявление российской стороны.

Отдельно в материале критикуется позиция европейских союзников Киева. По оценке журналиста, Европа продолжает обещать поддержку, однако не располагает конкретным планом, который позволил бы изменить ход конфликта или заставить Москву отказаться от своих целей.

На Украине похожую оценку итогов визита американской делегации ранее дала депутат Верховной рады Анна Скороход. Она заявила, что Уиткофф и Кушнер привезли в Киев ещё более жёсткие условия урегулирования, чем предлагались ранее.