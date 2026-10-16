Владимира Зеленского может ожидать трагическая участь политических деятелей, которых Запад прежде использовал в собственных интересах. Такой прогноз в интервью РИА «Новости» озвучил бывший секретарь Совета безопасности РФ и экс-глава администрации президента Николай Бордюжа.

Рассуждая о будущем украинского политика, он предложил вспомнить Бориса Березовского и Михаила Саакашвили. В таком контексте Бордюжа назвал их людьми «плачевной» и «очень трагичной» судьбы.

Экс-секретарь Совбеза также заявил, что политическая карьера Зеленского изначально выстраивалась при участии западных государств. Так, США и Европа подыскивали кандидата, который соответствовал бы их интересам и выполнял поставленные задачи.

Он утверждает, что Зеленский прошёл своеобразный отбор, в котором участвовал и фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук. Потенциальных претендентов, по словам Бордюжи, предварительно изучали американские и европейские представители. В итоге предпочтение отдали человеку, которого сочли наиболее удобным для сотрудничества.

Ранее Life.ru сообщал о заявлении главы США Дональда Трампа, допустившего урегулирование украинского конфликта без участия Зеленского. Американский президент выразил мнение, что договорённости в конечном счёте будут достигнуты, но глава киевского режима не станет участником этого процесса.