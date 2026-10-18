СК возбудил дело о теракте после налёта дронов ВСУ на Петербург и Ленобласть

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте после массированной атаки беспилотников на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Удары затронули жилые здания, промышленную и гражданскую инфраструктуру, спровоцировав многочисленные возгорания. О начале расследования сообщили в пресс-службе ведомства.

Производство открыто по статье 205 УК РФ. По версии следствия, 18 октября украинские вооружённые формирования направили дроны на объекты, не связанные с ведением боевых действий. В СК расценивают произошедшее как умышленное нападение на гражданскую инфраструктуру, нарушающее нормы международного права.

Последствия налёта зафиксировали сразу в нескольких частях Северной столицы. Пожары возникли в Невском, Красносельском, Красногвардейском и Московском районах. Огонь также охватил территорию Петербургского нефтяного терминала.

В соседней Ленинградской области повреждения получили частные домовладения в Кировском районе и многоквартирные здания во Всеволожске и Гатчине. Точное количество пострадавших уточняется.

На местах происшествий работают следователи и криминалисты. Специалисты обследуют повреждённые объекты, фиксируют разрушения и собирают фрагменты беспилотников. Обнаруженные детали и другие вещественные доказательства направят на судебные экспертизы, которые помогут восстановить обстоятельства нападения.