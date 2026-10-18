Тысяча дронов за 12 часов: Минобороны раскрыло список регионов, которые атаковали ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 1015 беспилотников самолётного типа за ночь над регионами страны и акваторией Чёрного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, перехваты проводились с 20:00 мск 17 октября до 08:00 мск 18 октября.