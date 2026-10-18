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Регион
Опубликовано 18 октября, 09:02

Тысяча дронов за 12 часов: Минобороны раскрыло список регионов, которые атаковали ВСУ

Минобороны сообщило об уничтожении 1015 беспилотников за ночь над Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 1015 беспилотников самолётного типа за ночь над регионами страны и акваторией Чёрного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, перехваты проводились с 20:00 мск 17 октября до 08:00 мск 18 октября.

Беспилотники, как докладывает Минобороны, уничтожили над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над Чёрным морем.

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Так, над территорией Ленобласти этой ночью сбили 135 беспилотников. В Янино обесточенны 2 трансформаторные подстанции, без света остаются 50 домов с 20 тысяч жильцов. А во Всеволожском районе после падения обломков БПЛА на дом пострадали женщина и 3 детей.

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Андрей Бражников
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