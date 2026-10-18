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Опубликовано 18 октября, 08:54

ВСУ выпустили 2 ракеты и 15 БПЛА по Орловской области: повреждены вышка и почта

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Орловской областью. В результате атаки повреждены телекоммуникационная вышка и здание почтового отделения. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

По словам главы области, атака произошла ночью и затронула объекты гражданской инфраструктуры. Информации о пострадавших не поступало.

«Силами ПВО уничтожены 15 БПЛА и 2 ракеты противника. Пострадавших нет. В одном из районов региона повреждены телекоммуникационная вышка и здание отделения почтовой связи», — написал Клычков в своём канале в мессенджере MAX.

Атака 135 дронов на Ленобласть стала одной из крупнейших за четыре года
Атака 135 дронов на Ленобласть стала одной из крупнейших за четыре года

На местах продолжают работать специальные и экстренные службы. Также ведутся восстановительные работы.

А над территорией Ленобласти этой ночью сбили 135 беспилотников. В Янино обесточенны 2 трансформаторные подстанции, без света остаются 50 домов с 20 тысяч жильцов. А во Всеволожском районе после падения обломков БПЛА на дом пострадали женщина и 3 детей.

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Андрей Бражников
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