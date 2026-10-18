ВСУ выпустили 2 ракеты и 15 БПЛА по Орловской области: повреждены вышка и почта
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Орловской областью. В результате атаки повреждены телекоммуникационная вышка и здание почтового отделения. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
По словам главы области, атака произошла ночью и затронула объекты гражданской инфраструктуры. Информации о пострадавших не поступало.
«Силами ПВО уничтожены 15 БПЛА и 2 ракеты противника. Пострадавших нет. В одном из районов региона повреждены телекоммуникационная вышка и здание отделения почтовой связи», — написал Клычков в своём канале в мессенджере MAX.
На местах продолжают работать специальные и экстренные службы. Также ведутся восстановительные работы.
А над территорией Ленобласти этой ночью сбили 135 беспилотников. В Янино обесточенны 2 трансформаторные подстанции, без света остаются 50 домов с 20 тысяч жильцов. А во Всеволожском районе после падения обломков БПЛА на дом пострадали женщина и 3 детей.