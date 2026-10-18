Две подстанции отключены в Янино после атаки БПЛА, у 20 тысяч жильцов нет света

Около 20 тысяч жильцов в десятках домов остались без электричества после атаки беспилотников на Ленинградскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По его словам, в Янино отключены две трансформаторные подстанции. Без электроснабжения временно остались жители 50 многоквартирных домов.