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Опубликовано 18 октября, 08:18

Две подстанции отключены в Янино после атаки БПЛА, у 20 тысяч жильцов нет света

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Около 20 тысяч жильцов в десятках домов остались без электричества после атаки беспилотников на Ленинградскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По его словам, в Янино отключены две трансформаторные подстанции. Без электроснабжения временно остались жители 50 многоквартирных домов.

«В данный момент сохраняется отключение двух трансформаторных подстанций в Янино, в зоне отключения находятся 50 многоквартирных домов, около 20 тысяч человек», — пишет Дрозденко.

Пожар вспыхнул на Петербургском нефтяном терминале после атаки БПЛА
Пожар вспыхнул на Петербургском нефтяном терминале после атаки БПЛА

Аварийные бригады проводят восстановительные работы. По информации губернатора, над территорией Ленинградской области сбили в общей сложности 135 беспилотников. Женщину и троих детей доставили в больницу после пожара в многоквартирном доме во Всеволожском районе после падения обломков БПЛА.

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Андрей Бражников
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