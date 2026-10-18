Две подстанции отключены в Янино после атаки БПЛА, у 20 тысяч жильцов нет света
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Около 20 тысяч жильцов в десятках домов остались без электричества после атаки беспилотников на Ленинградскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
По его словам, в Янино отключены две трансформаторные подстанции. Без электроснабжения временно остались жители 50 многоквартирных домов.
«В данный момент сохраняется отключение двух трансформаторных подстанций в Янино, в зоне отключения находятся 50 многоквартирных домов, около 20 тысяч человек», — пишет Дрозденко.
Аварийные бригады проводят восстановительные работы. По информации губернатора, над территорией Ленинградской области сбили в общей сложности 135 беспилотников. Женщину и троих детей доставили в больницу после пожара в многоквартирном доме во Всеволожском районе после падения обломков БПЛА.