135 дронов сбили над Ленобластью: пострадали 4 человека, повреждены дома и 55 авто

В Ленинградской области зафиксировали последствия массированной атаки беспилотников. По данным губернатора Александра Дрозденко, силы ПВО сбили над регионом 135 БПЛА.

В Гатчине обломки беспилотника упали на многоквартирный жилой дом. В посёлке Новоселье Ломоносовского района повреждения получили 55 припаркованных автомобилей.

Во Всеволожском районе падение фрагментов дрона на жилое здание привело к пожару. В больницу доставили четырёх человек — женщину и троих детей. По словам губернатора, у них выявили симптомы отравления угарным газом.

Также в регионе произошли перебои с электроснабжением. Аварийные службы проводят восстановительные работы. По информации Дрозденко, в Янино остаются отключёнными две трансформаторные подстанции, из-за чего без электричества находятся около 20 тысяч жителей 50 многоквартирных домов.

В Гатчинском и Ломоносовском районах, по предварительным данным губернатора, пострадавших нет.

Ранее 58-летний мужчина погиб при ударе украинского БПЛА в селе Андрейковичи Брянской области. Трагедия произошла в лесу.