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Регион
Опубликовано 18 октября, 08:07

135 дронов сбили над Ленобластью: пострадали 4 человека, повреждены дома и 55 авто

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

В Ленинградской области зафиксировали последствия массированной атаки беспилотников. По данным губернатора Александра Дрозденко, силы ПВО сбили над регионом 135 БПЛА.

В Гатчине обломки беспилотника упали на многоквартирный жилой дом. В посёлке Новоселье Ломоносовского района повреждения получили 55 припаркованных автомобилей.

Во Всеволожском районе падение фрагментов дрона на жилое здание привело к пожару. В больницу доставили четырёх человек — женщину и троих детей. По словам губернатора, у них выявили симптомы отравления угарным газом.

Также в регионе произошли перебои с электроснабжением. Аварийные службы проводят восстановительные работы. По информации Дрозденко, в Янино остаются отключёнными две трансформаторные подстанции, из-за чего без электричества находятся около 20 тысяч жителей 50 многоквартирных домов.

В Гатчинском и Ломоносовском районах, по предварительным данным губернатора, пострадавших нет.

Два человека пострадали при атаке ВСУ на Брянскую область
Два человека пострадали при атаке ВСУ на Брянскую область

Ранее 58-летний мужчина погиб при ударе украинского БПЛА в селе Андрейковичи Брянской области. Трагедия произошла в лесу.

Больше новостей о чрезвычайных происшествиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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