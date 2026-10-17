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Опубликовано 17 октября, 14:11

Беспилотник ВСУ убил мужчину в брянском лесу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / a2gover

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / a2gover

В лесу у села Андрейковичи Погарского района Брянской области в результате атаки беспилотника погиб 58-летний мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

«Трагедия в селе Андрейковичи Погарского района. В результате атаки БпЛА в лесной местности погиб 58-летний мужчина. Походы в лес потенциально опасны и могут закончиться трагически», — предупредил Ковальчук.

Губернатор выразил соболезнования близким погибшего и призвал жителей соблюдать осторожность. Он рекомендовал отказаться от посещения лесов в районах, прилегающих к зоне проведения специальной военной операции, а также на территориях, где действуют официальные ограничения.

Губернатор отдельно напомнил об опасности подозрительных предметов, которые могут оказаться боеприпасами или минами. При обнаружении таких объектов нельзя приближаться к ним, трогать их или пытаться переместить.

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Ранее Life.ru писал об отражении масштабного налёта более 600 дронов на 18 регионов России. Так, при уничтожении 147 БПЛА в Брянской области обломки упали на пятиэтажку, есть раненые. А при ударе ВСУ по автобусу в Белгородской области пострадали шесть человек.

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Андрей Бражников
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