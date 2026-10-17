Беспилотник ВСУ убил мужчину в брянском лесу

В лесу у села Андрейковичи Погарского района Брянской области в результате атаки беспилотника погиб 58-летний мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

«Трагедия в селе Андрейковичи Погарского района. В результате атаки БпЛА в лесной местности погиб 58-летний мужчина. Походы в лес потенциально опасны и могут закончиться трагически», — предупредил Ковальчук.

Губернатор выразил соболезнования близким погибшего и призвал жителей соблюдать осторожность. Он рекомендовал отказаться от посещения лесов в районах, прилегающих к зоне проведения специальной военной операции, а также на территориях, где действуют официальные ограничения.