Беспилотник ВСУ убил мужчину в брянском лесу
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В лесу у села Андрейковичи Погарского района Брянской области в результате атаки беспилотника погиб 58-летний мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.
«Трагедия в селе Андрейковичи Погарского района. В результате атаки БпЛА в лесной местности погиб 58-летний мужчина. Походы в лес потенциально опасны и могут закончиться трагически», — предупредил Ковальчук.
Губернатор выразил соболезнования близким погибшего и призвал жителей соблюдать осторожность. Он рекомендовал отказаться от посещения лесов в районах, прилегающих к зоне проведения специальной военной операции, а также на территориях, где действуют официальные ограничения.
Губернатор отдельно напомнил об опасности подозрительных предметов, которые могут оказаться боеприпасами или минами. При обнаружении таких объектов нельзя приближаться к ним, трогать их или пытаться переместить.
Ранее Life.ru писал об отражении масштабного налёта более 600 дронов на 18 регионов России. Так, при уничтожении 147 БПЛА в Брянской области обломки упали на пятиэтажку, есть раненые. А при ударе ВСУ по автобусу в Белгородской области пострадали шесть человек.