Удар по автобусу, 6 раненых: Белгородская область пережила жестокую атаку ВСУ

Шесть мирных жителей Белгородской области получили ранения в результате украинских атак за минувшие сутки. Двум пострадавшим потребовалась госпитализация. О последствиях ударов рассказал губернатор региона Александр Шуваев в своём канале в мессенджере Max.

«В Шебекинском округе пострадали 6 человек. Двое из них находятся на стационарном лечении. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал глава области.

Одним из наиболее серьёзных происшествий стал удар беспилотника по пассажирскому автобусу в Шебекине. В результате нападения травмы получили пять человек. Изначально сообщалось о четырёх раненых, однако позднее за помощью к медикам обратился ещё один пострадавший.

Ранее Life.ru сообщал об увеличении числа пострадавших после атаки украинского дрона на рейсовый автобус в Шебекине. Среди раненых оказалась женщина, получившая тяжёлую травму ноги. Ещё одному пассажиру диагностировали акубаротравму. После обследования врачи разрешили ему продолжить восстановление дома.