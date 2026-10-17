Удар по автобусу, 6 раненых: Белгородская область пережила жестокую атаку ВСУ
Губернатор Шуваев: При атаках ВСУ под Белгородом за сутки пострадали шестеро
Обложка © Life.ru
Шесть мирных жителей Белгородской области получили ранения в результате украинских атак за минувшие сутки. Двум пострадавшим потребовалась госпитализация. О последствиях ударов рассказал губернатор региона Александр Шуваев в своём канале в мессенджере Max.
«В Шебекинском округе пострадали 6 человек. Двое из них находятся на стационарном лечении. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал глава области.
Одним из наиболее серьёзных происшествий стал удар беспилотника по пассажирскому автобусу в Шебекине. В результате нападения травмы получили пять человек. Изначально сообщалось о четырёх раненых, однако позднее за помощью к медикам обратился ещё один пострадавший.
Ранее Life.ru сообщал об увеличении числа пострадавших после атаки украинского дрона на рейсовый автобус в Шебекине. Среди раненых оказалась женщина, получившая тяжёлую травму ноги. Ещё одному пассажиру диагностировали акубаротравму. После обследования врачи разрешили ему продолжить восстановление дома.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.