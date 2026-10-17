Женщина погибла при атаке дрона на автомобиль в Белгородской области

Женщина погибла, ещё один человек получил ранения в результате атак беспилотников в Белгородской области. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

В Шебекино дрон атаковал легковой автомобиль, в результате чего погибла женщина. В селе Вознесеновка Шебекинского округа при ударе БПЛА пострадал мужчина. Он самостоятельно обратился в городскую больницу № 2 Белгорода с акубаротравмой. После оказания медицинской помощи его госпитализировали в отделение оториноларингологии.

Кроме того, в Шебекино два FPV-дрона повредили два легковых автомобиля. В результате других атак беспилотников также пострадали машина и остекление многоквартирного дома. Помимо этого, загорелась антидроновая сетка.

Повреждения зафиксировали и в других населённых пунктах региона: Святославка Ракитянского округа — беспилотник повредил легковой автомобиль.

Красная Яруга Краснояружского округа — после детонации FPV-дрона пострадал гараж, ещё один беспилотник повредил социальный объект.

Борки Валуйского округа — в частном доме повреждены кровля и дымоход после удара дрона.