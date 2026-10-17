Женщина погибла при атаке дрона на автомобиль в Белгородской области
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Женщина погибла, ещё один человек получил ранения в результате атак беспилотников в Белгородской области. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.
В Шебекино дрон атаковал легковой автомобиль, в результате чего погибла женщина. В селе Вознесеновка Шебекинского округа при ударе БПЛА пострадал мужчина. Он самостоятельно обратился в городскую больницу № 2 Белгорода с акубаротравмой. После оказания медицинской помощи его госпитализировали в отделение оториноларингологии.
Кроме того, в Шебекино два FPV-дрона повредили два легковых автомобиля. В результате других атак беспилотников также пострадали машина и остекление многоквартирного дома. Помимо этого, загорелась антидроновая сетка.
Повреждения зафиксировали и в других населённых пунктах региона:
- Святославка Ракитянского округа — беспилотник повредил легковой автомобиль.
- Красная Яруга Краснояружского округа — после детонации FPV-дрона пострадал гараж, ещё один беспилотник повредил социальный объект.
- Борки Валуйского округа — в частном доме повреждены кровля и дымоход после удара дрона.
Белгородская область продолжает сталкиваться с атаками беспилотников. Ранее Life.ru писал о масштабном налёте дронов, во время которой более 600 БПЛА за ночь атаковали 18 регионов России. Также издание сообщало об атаке на автобус в Белгородской области, в результате которой пострадали шесть человек.