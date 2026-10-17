Два человека пострадали при атаке ВСУ на Брянскую область

В Брянской области два человека пострадали при атаках беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

В посёлке Белая Берёзка Трубчевского района дрон-камикадзе ударил по частному жилому дому, после чего начался пожар. Хозяин дома получил термические ожоги и был госпитализирован.

Ещё одна атака произошла вблизи посёлка Мамай Новозыбковского городского округа. Беспилотник ударил по движущемуся автомобилю, водитель получил лёгкие ранения. После осмотра медиками его отпустили на амбулаторное лечение.

Ранее 58-летний мужчина погиб при ударе украинского БПЛА в селе Андрейковичи Брянской области. Трагедия произошла в лесной местности.