После падения обломков БПЛА на дом в Ленобласти госпитализировали мать и 3 детей

Женщину и троих детей доставили в больницу после пожара в многоквартирном доме во Всеволожском районе Ленинградской области. Возгорание началось после падения обломков беспилотника на здание, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По словам главы области, у всех четверых обнаружили симптомы отравления угарным газом, возникшего во время пожара.

«Во Всеволожском районе после падения на жилой дом обломков БПЛА произошло возгорание, госпитализированы 4 человека — женщина и трое детей, все с симптомами токсического действия окиси углерода (угарного газа — во время пожара)», — уточнил Дрозденко.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над регионом сбили 135 беспилотников. В Гатчине обломки дрона упали на многоквартирный дом, а в Новоселье Ломоносовского района получили повреждения 55 припаркованных автомобилей. Также из-за аварийного отключения электроснабжения без света временно остались жители нескольких районов.