Атака 135 дронов на Ленобласть стала одной из крупнейших за четыре года
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Атака беспилотников на Ленинградскую область 18 октября стала одной из самых масштабных за последние четыре года. Об этом свидетельствуют подсчёты ТАСС, основанные на официальных данных губернатора региона Александра Дрозденко.
По информации главы области, над территорией региона сбили 135 беспилотников. В Янино пока остаются обесточенными две трансформаторные подстанции. Без света находятся 50 многоквартирных домов, где проживают около 20 тысяч человек. Также женщину и троих детей доставили в больницу после пожара в многоквартирном доме во Всеволожском районе после падения обломков БПЛА.
Более крупную атаку за указанный период отражали 6 июня 2026 года. Тогда, согласно приведённым данным, было сбито 144 БПЛА.