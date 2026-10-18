Обломки украинского дрона упали на многоэтажку в Ленобласти
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Обломки беспилотника упали на многоквартирный жилой дом в Гатчине во время массированной ночной атаки на Ленинградскую область. Всего над регионом силы ПВО уничтожили 135 воздушных целей. Налёт также привёл к повреждению десятков автомобилей, перебоям с электричеством и госпитализации четырёх человек, среди которых трое детей. Об этом рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.
В Гатчине фрагменты сбитого БПЛА рухнули на жилое здание. Ещё один инцидент произошёл в посёлке Новоселье Ломоносовского района, где повреждения получили сразу 55 припаркованных машин. По предварительным сведениям, в обоих районах обошлось без пострадавших.
Кроме того, в регионе зафиксировали аварийные отключения электроэнергии. Специалисты приступили к восстановлению подачи электричества, однако в Янино пока остаются обесточенными две трансформаторные подстанции. Без света находятся 50 многоквартирных домов, в которых проживают около 20 тысяч человек.
Наиболее серьёзные последствия зафиксированы во Всеволожском районе. Там после падения обломков дрона на жилой дом вспыхнул пожар. В результате женщину и троих детей доставили в больницу с признаками отравления угарным газом.
Ранее Life.ru сообщал об уничтожении 126 беспилотников над Ленинградской областью во время той же ночной атаки. Тогда губернатор Александр Дрозденко предупредил, что отражение налёта продолжается. Одновременно стало известно о возгораниях на объектах гражданской инфраструктуры Петербурга, включая территорию нефтяного терминала.