Обломки украинского дрона упали на многоэтажку в Ленобласти

Обломки беспилотника упали на многоквартирный жилой дом в Гатчине во время массированной ночной атаки на Ленинградскую область. Всего над регионом силы ПВО уничтожили 135 воздушных целей. Налёт также привёл к повреждению десятков автомобилей, перебоям с электричеством и госпитализации четырёх человек, среди которых трое детей. Об этом рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.

В Гатчине фрагменты сбитого БПЛА рухнули на жилое здание. Ещё один инцидент произошёл в посёлке Новоселье Ломоносовского района, где повреждения получили сразу 55 припаркованных машин. По предварительным сведениям, в обоих районах обошлось без пострадавших.

Кроме того, в регионе зафиксировали аварийные отключения электроэнергии. Специалисты приступили к восстановлению подачи электричества, однако в Янино пока остаются обесточенными две трансформаторные подстанции. Без света находятся 50 многоквартирных домов, в которых проживают около 20 тысяч человек.

Наиболее серьёзные последствия зафиксированы во Всеволожском районе. Там после падения обломков дрона на жилой дом вспыхнул пожар. В результате женщину и троих детей доставили в больницу с признаками отравления угарным газом.