Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 октября, 00:18

Российские военные уничтожили более десяти танков ВСУ под Добропольем

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российские военные сообщили об ударах FPV-дронов по украинской бронетехнике во время боёв за Доброполье в ДНР. По словам командира взвода 110-й гвардейской бригады Артёма Козлова, подразделения группировки войск «Центр» уничтожили около десяти танков ВСУ. Среди них преобладали машины западного производства.

«Выезжали танки (ВСУ), в районе десяти было уничтожено. Были и наши (советские), были и западные, в основном западные»,приводит слова командира РИА «Новости».

Командир уточнил, что украинские подразделения также активно применяли американские боевые машины пехоты Bradley. Бронетехника выдвигалась к окраинам Доброполья и обстреливала дороги, чтобы помешать продвижению российских войск. По словам Козлова, БМП Bradley действовали поодиночке или небольшими группами — по две-три машины.

О результатах работы беспилотной авиации также рассказал начальник службы беспилотных систем 110-й гвардейской бригады Алексей Сапрыкин. Он сообщил, что за время боёв за Доброполье российские военные обнаружили и поразили более десяти украинских артиллерийских орудий.

«Выявили в среднем больше десяти орудий и поразили их с самого начала освобождения», — сообщил он.

Сапрыкин добавил, что украинские подразделения изменили расположение артиллерии. По его словам, ВСУ отвели орудия дальше от линии фронта и перестали размещать их на прежних позициях.

Пушилин заявил, что взятие Доброполья приближает освобождение всего Донбасса
Пушилин заявил, что взятие Доброполья приближает освобождение всего Донбасса

Life.ru напоминает, 16 октября начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о переходе Доброполья под контроль группировки «Центр». Герасимов назвал Доброполье одним из ключевых узлов украинской обороны на этом участке фронта. На фоне сообщений о взятии города появились предположения, что российские войска в ближайшие дни начнут масштабный штурм Дружковки, Краматорска и Славянска.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar