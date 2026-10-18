Российские военные уничтожили более десяти танков ВСУ под Добропольем

Российские военные сообщили об ударах FPV-дронов по украинской бронетехнике во время боёв за Доброполье в ДНР. По словам командира взвода 110-й гвардейской бригады Артёма Козлова, подразделения группировки войск «Центр» уничтожили около десяти танков ВСУ. Среди них преобладали машины западного производства.

«Выезжали танки (ВСУ), в районе десяти было уничтожено. Были и наши (советские), были и западные, в основном западные», — приводит слова командира РИА «Новости».

Командир уточнил, что украинские подразделения также активно применяли американские боевые машины пехоты Bradley. Бронетехника выдвигалась к окраинам Доброполья и обстреливала дороги, чтобы помешать продвижению российских войск. По словам Козлова, БМП Bradley действовали поодиночке или небольшими группами — по две-три машины.

О результатах работы беспилотной авиации также рассказал начальник службы беспилотных систем 110-й гвардейской бригады Алексей Сапрыкин. Он сообщил, что за время боёв за Доброполье российские военные обнаружили и поразили более десяти украинских артиллерийских орудий.

«Выявили в среднем больше десяти орудий и поразили их с самого начала освобождения», — сообщил он.

Сапрыкин добавил, что украинские подразделения изменили расположение артиллерии. По его словам, ВСУ отвели орудия дальше от линии фронта и перестали размещать их на прежних позициях.

Life.ru напоминает, 16 октября начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о переходе Доброполья под контроль группировки «Центр». Герасимов назвал Доброполье одним из ключевых узлов украинской обороны на этом участке фронта. На фоне сообщений о взятии города появились предположения, что российские войска в ближайшие дни начнут масштабный штурм Дружковки, Краматорска и Славянска.