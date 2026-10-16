Герасимов доложил Путину об освобождении Доброполья в ДНР

Российские войска освободили город Доброполье в Донецкой Народной Республике. Об этом начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину во время совещания с командованием Объединённой группировки войск.

«Освобождён город Доброполье, один из основных узлов обороны противника на Днепропетровском направлении», — заявил Герасимов.

По словам начальника Генштаба, город перешёл под контроль подразделений группировки войск «Центр». Доброполье имело важное значение для украинской обороны благодаря своему расположению и логистической инфраструктуре.

Ранее российские войска вели продолжительные бои за населённый пункт. В начале октября Минобороны сообщало о продвижении штурмовых подразделений 51-й армии в городской застройке и боях в районе шахты «Добропольская».

Ещё 1 сентября Владимир Путин называл Доброполье важным и хорошо укреплённым логистическим центром. Тогда президент отмечал, что российские военнослужащие ведут уличные бои за контроль над городом.

Ранее Life.ru сообщал о боях за шахту «Добропольская». 12 октября глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские подразделения продвигаются в жилых кварталах города и вытесняют украинские формирования с территории промышленного предприятия.

Доброполье — город в северо-западной части Донецкой Народной Республики, расположенный на реке Бык, примерно в 20 километрах к северу от Покровска (Красноармейска). До начала боевых действий здесь проживали около 28 тысяч человек. Населённый пункт возник в 1840-х годах, а статус города получил в 1953 году. Доброполье является одним из центров угольной промышленности Донбасса: здесь расположены шахты, угледобывающие предприятия и железнодорожная станция. Город имеет важное транспортное и промышленное значение для региона.