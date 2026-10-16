Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 октября, 18:42

Путин заявил о переходе под контроль ВС РФ 310 населённых пунктов с начала года

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

С начала 2026 года российские войска, по заявлению президента Владимира Путина, установили контроль примерно над 6,5 тысячи квадратных километров территории и 310 населёнными пунктами. Об этом глава государства сообщил в ходе посещения вспомогательного пункта управления Объединённой группировки войск.

«В целом с начала этого года уже освобождено около 6,5 тыс. кв. км территорий и 310 населенных пунктов», — сказал он.

Путин посетил вспомогательный пункт управления объединенной группировки войск
Путин посетил вспомогательный пункт управления объединенной группировки войск

Больше новостей о спецоперации, её участниках и ситуации на фронте — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Путин
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar