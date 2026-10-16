Путин заявил о переходе под контроль ВС РФ 310 населённых пунктов с начала года
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С начала 2026 года российские войска, по заявлению президента Владимира Путина, установили контроль примерно над 6,5 тысячи квадратных километров территории и 310 населёнными пунктами. Об этом глава государства сообщил в ходе посещения вспомогательного пункта управления Объединённой группировки войск.
«В целом с начала этого года уже освобождено около 6,5 тыс. кв. км территорий и 310 населенных пунктов», — сказал он.
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